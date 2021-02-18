Россияне рассказали, какими способами возвращают себе обоняние после коронавируса

Переболевшие ковидом пытаются "наощупь" найти способы вернуть себе обоняние. Одни нюхают кофе и листья мяты, другие промывают нос морской водой, третьи активно поедают лук и имбирь. Рассказываем, какие еще варианты восстановления обоняния перепробовали россияне и что по этому поводу говорят врачи.

Вернуть яркость вкуса

Жительница столицы Ирина рассказала Москве 24, что переболела коронавирусом еще в январе прошлого года, когда информации о пандемии толком не было. Поэтому потеря обоняния во время сезонного (как ей тогда казалось) гриппа стала довольно неожиданным симптомом. "Через пару недель после того, как пропали все запахи и вкус у еды, я поняла, что нужно тестировать разные продукты и понять, что произошло", – рассказала девушка.





Ирина Я купила квашеную капусту, соленые огурцы, имбирь и лимон. Полное безвкусие! Как-будто ешь одно и то же, но в разной консистенции. Пробовала суши – просто непонятная масса. Когда через пару недель имбирь дал о себе знать, поняла, что можно понять по яркости вкуса, насколько восстановилось обоняние.

Отлежавшая две недели в ковидном госпитале Юлия рассказала Москве 24, что еще в больнице стала пробовать заваривать чай с чесноком, чтобы ощутить хоть какое-то проявление вкуса. Еще один переболевший коронавирусом продемонстрировал в своем Instagram, как тестирует уровень обоняния, съедая головку чеснока и бодро кусая репчатый лук.



"Очень странно, когда не ощущаешь абсолютно никаких запахов, даже самых резких. Будто их не существует. Вся пища пресная, безвкусная. Даже кофе как простая вода. Чеснок с луком слегка щипали язык", – написал под постом блогер.

Москвичка Дарья для того, чтобы понять, восстанавливается ли обоняние или нет, стала принюхиваться к запахам чужих духов и кофе.





Дарья Принюхиваюсь все время. Слышала, что нужно нюхать те предметы, которые нюхал раньше, и вспоминать этот запах. Первым симптомом восстановления для меня был момент, когда я стала чувствовать запахи в туалете.

"Я тоже нюхала знакомое, – рассказала в соцсети Екатерина. – Первое легкое узнавание было с листом мяты, растертым в пальцах. А потом понеслось". Илья в ответ посоветовал принюхиваться к тонким запахам, например к цветам.





Илья Начинать надо с тонких запахов. Поставь цветы и принюхивайся, организм сам дотянется и вывернется, чтобы их почувствовать.

Среди других средств, которыми россияне пользовались для восстановления обоняния, были перечислены ацетон, масло эвкалипта, капли для носа, нашатырь, молотый кофе, духи с эфирными маслами и даже запах собственного мужа. Некоторые пробовали промывать нос морской водой, дышать парами заваренных трав или пропивать курс витаминов и аминокислот.

Как тренировать обоняние

Аллерголог-иммунолог Надежда Логина сообщила Москве 24, что проблемы с обонянием связаны с поражением периферических рецепторов носа во время коронавируса и не имеют отношения к аллергическим реакциям.





Надежда Логина иммунолог-аллерголог Пропадают нервные окончания и зоны, которые отвечают за восприятие запахов. Многие пациенты, страдающие хроническими заболеваниями со стороны лор-органов, жалуются на то, что при потере обоняния у них нарушаются вкусовые ощущения.

Однако, по словам Логиной, через какое-то время обоняние обязательно вернется, но процесс восстановления может занять до нескольких месяцев. "Если человек не ощущает запахов, то привлекательность тех или иных блюд у пациентов снижается, потому что вкусовые качества у многих из нас ассоциируются с запахом пищи", – отметила иммунолог.





Надежда Логина аллерголог-иммунолог В качестве тренировки обоняния можно предложить какое-то время нюхать пахнущие пищевые продукты: корицу, гвоздику, фитонциды, если человеку они нравятся (чеснок, лук), для того чтобы раздражать рецепторы носа. Они постепенно будут восстанавливаться.

В свою очередь, невролог и нейрофизиолог Александр Будик посоветовал менять ароматы за определенное время. "Я рекомендую пройти так называемый обонятельный тренинг, когда каждый день человек по несколько раз по 20 секунд воспринимает запахи. Запах гвоздики, чеснока, кардамона, корицы – насыщенные, интенсивные ароматы", – сообщил Будик. Кроме того, невролог посоветовал закапывать в нос раствор витамина А и потреблять на протяжении недели омегу-3.