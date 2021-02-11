В Роспотребнадзоре рассказали, что женщины чаще теряют обоняние при COVID-19

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Женщины чаще мужчин испытывают потерю обоняния, заложенность носа, головные боли и боли в горле при COVID-19, рассказала замдиректора по клинической работе ФБУН МНИИЭМ имени Габричевского Роспотребнадзора Татьяна Руженцова.

"Женщины чаще жалуются на потерю обоняния, на головные боли, на заложенность носа, боли в горле. Но это, возможно, связано не столько с особыми вариантами поражения в женском и мужском организме. Вероятно, что это связано с особенностями жалоб пациентов мужского и женского пола", – заявила РИА Новости Руженцова.

По ее словам, наибольший риск тяжелой или осложненной формы коронавируса наблюдается у пожилых людей.

Ранее Руженцова заявила, что случаи повторного заражения коронавирусом по-прежнему встречаются довольно редко. По ее словам, отличить повторное заражение от длительной формы течения болезни очень сложно. Руженцова отметила, что в настоящее время специалисты насчитывают примерно 40 тысяч разных мутаций SARS-CoV-2, большинство из которых уникальны, а часть из них распространяется по миру.