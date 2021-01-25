Невролог назвал способы восстановить обоняние после COVID-19

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Специальные упражнения, витамин А и омега-3 помогут восстановить обоняние после перенесенного заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом рассказал невролог, нейрофизиолог Александр Будик в эфире радио Sputnik.

Врач сообщил, что в данный момент нет единого мнения о причинах потери вкусов во время заболевания. По мнению некоторых специалистов, болезнь нарушает состав слюны, что приводит к ускоренному разрушению вкусовых веществ. Другие эксперты уверены, что из-за COVID-19 повреждаются вкусовые рецепторы человека.

Причиной потери запахов могут также быть различные факторы – повреждение клеток, воспринимающих обонятельные вещества, или нервов, которые передают информацию об обонятельном ощущении.

Будик заверил, что у большинства людей обоняние и вкусовые ощущения восстанавливаются крайне быстро. При этом в некоторых случаях пациенты страдают от отсутствия запахов и вкусов достаточно долго. Таким людям специалист порекомендовал выполнять специальные упражнения

"Я рекомендую пройти так называемый обонятельный тренинг, когда каждый день человек по несколько раз по 20 секунд воспринимает запахи. Запах гвоздики, чеснока, кардамона, корицы – насыщенные, интенсивные ароматы", – посоветовал Будик.

Данное упражнения, по мнению невролога, поможет организму быстрее восстановить работу органа обоняния. Кроме того, не лишним будет закапывать в нос раствор витамина А и потреблять на протяжении недели омегу-3.

"Нарушение вкуса и запаха очень связаны, поэтому восстановление одной составляющей будет приводить к улучшению второй составляющей. Улучшение обоняния и восприятия запахов будет вести к улучшению восприятия вкуса", – резюмировал Будик.

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