Невролог назвал способы восстановить обоняние после COVID-19

Фото: depositphotos/annmirrenn.gmail.com
Специальные упражнения, витамин А и омега-3 помогут восстановить обоняние после перенесенного заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом рассказал невролог, нейрофизиолог Александр Будик в эфире радио Sputnik.
Врач сообщил, что в данный момент нет единого мнения о причинах потери вкусов во время заболевания. По мнению некоторых специалистов, болезнь нарушает состав слюны, что приводит к ускоренному разрушению вкусовых веществ. Другие эксперты уверены, что из-за COVID-19 повреждаются вкусовые рецепторы человека.
Причиной потери запахов могут также быть различные факторы – повреждение клеток, воспринимающих обонятельные вещества, или нервов, которые передают информацию об обонятельном ощущении.
Будик заверил, что у большинства людей обоняние и вкусовые ощущения восстанавливаются крайне быстро. При этом в некоторых случаях пациенты страдают от отсутствия запахов и вкусов достаточно долго. Таким людям специалист порекомендовал выполнять специальные упражнения
"Я рекомендую пройти так называемый обонятельный тренинг, когда каждый день человек по несколько раз по 20 секунд воспринимает запахи. Запах гвоздики, чеснока, кардамона, корицы – насыщенные, интенсивные ароматы", – посоветовал Будик.
Данное упражнения, по мнению невролога, поможет организму быстрее восстановить работу органа обоняния. Кроме того, не лишним будет закапывать в нос раствор витамина А и потреблять на протяжении недели омегу-3.
"Нарушение вкуса и запаха очень связаны, поэтому восстановление одной составляющей будет приводить к улучшению второй составляющей. Улучшение обоняния и восприятия запахов будет вести к улучшению восприятия вкуса", – резюмировал Будик.
Ранее американские врачи назвали симптом смертельно опасной болезни. Специалисты заявили, что красные ладони могут свидетельствовать о развитии неалкогольного стеатогепатита.
В Москве выявили 3 069 новых случая коронавируса
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: