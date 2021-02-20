В "Векторе" анонсировали создание вакцины от штамма птичьего гриппа H5N8

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Глава Центра "Вектор" Ринат Максютов заявил, что уже сегодня можно начать разрабатывать тест-системы, позволяющие оперативно выявлять случаи заболевания человека птичьим гриппом H5N8.
"Столь оперативная расшифровка вспышки высокопатогенного гриппа птиц позволяет уже сегодня приступить к разработке тест-системы, которая позволит оперативно выявлять случаи заболевания у человека и принимать решение о начале лечения. А также начать работу по созданию кандидатного вакцинного штамма", – заявил Максютов в эфире Первого канала.
Глава Роспотребнадзора Анна Попова ранее сообщила, что у семи сотрудников птицефабрики на юге России выявили птичий грипп. Она напомнила, что на этом предприятии в декабре прошлого года была зафиксирована вспышка заболевания среди поголовья птиц.
При этом Попова подчеркнула, что случаи передачи вируса птичьего гриппа от человека к человеку пока не зафиксированы.
В декабре прошлого года вспышка птичьего гриппа была обнаружена в японской префектуре Сига. В анализах погибших кур была обнаружена положительная реакция на болезнь. Вокруг фермы был организован карантин диаметром три километра.
Также вспышки птичьего гриппа H5N8 были зафиксированы в Саудовской Аравии и Вьетнаме. В Саудовской Аравии от болезни пали 22,7 тысячи птиц. Во Вьетнаме из общего поголовья в три тысячи птиц в деревне погибли 2,2 тысячи.
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