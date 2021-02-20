В России подтвержден первый случай заражения человека птичьим гриппом

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Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что у семи сотрудников птицефабрики на юге России выявили птичий грипп.

Она напомнила, что на этом предприятии в декабре прошлого года была зафиксирована вспышка заболевания среди поголовья птиц. Попова добавила, что при этом случаи передачи вируса птичьего гриппа от человека к человеку пока не зафиксированы.

"Сейчас мы видим, что новый возбудитель гриппа птиц A(H5N8) преодолел межвидовой барьер и теперь способен передаваться от птиц к человеку. Но от человека к человеку на сегодняшний день этот вариант вируса гриппа не передается", – пояснила она в ходе брифинга.

Попова добавила, что информацию о первом случае заражения людей новой разновидностью птичьего гриппа Россия направила Всемирной организации здравоохранения.

В декабре прошлого года вспышка птичьего гриппа была обнаружена в японской префектуре Сига. В анализах погибших кур была обнаружена положительная реакция на болезнь. Вокруг фермы был организован карантин диаметром три километра.

Также вспышки птичьего гриппа H5N8 были зафиксированы в Саудовской Аравии и Вьетнаме. В Саудовской Аравии от болезни пали 22,7 тысячи птиц. Во Вьетнаме из общего поголовья в три тысячи птиц в деревне погибли 2,2 тысячи.