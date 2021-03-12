Попова допустила передачу нового типа птичьего гриппа среди людей

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Новый тип вируса птичьего гриппа A(H5N8), который был зафиксирован у нескольких россиян в феврале, вероятнее всего, скоро мутирует и сможет передаваться от человека к человеку, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"Прогноз о том, что это случится, имеет достаточно высокую степень вероятности. Это, скорее всего, случится. Но мы увидели это раньше, чем наступила беда", – приводит слова Поповой ТАСС.

Глава Роспотребнадзора отметила, что нужно создать тесты и вакцину, чтобы быть готовыми к такому сценарию.

Она добавила, что выявление этого вируса у людей стало открытием мирового уровня.

"Не понадобится – вот это будет уже счастливый случай. Но, если понадобится, мы будем готовы", – подчеркнула Попова.

Всемирная организация здравоохранения ранее оценила как низкий риск передачи от человека к человеку в РФ новой разновидности птичьего гриппа А(H5N8). ВОЗ не советовала вводить каких-либо ограничений на поездки в РФ и торговлю со страной.

До этого РФ уведомила ВОЗ о том, что семь работников птицефабрики на юге страны заразились вирусом птичьего гриппа A(H5N8), это был первый случай заболевания людей такой разновидностью вируса. Как добавили в организации, сотрудникам птицеферм, чья работа связана с риском инфицирования, надо обезопасить себя персональными средствами защиты.

