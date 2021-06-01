Эксперт оценил угрозу пандемии птичьего гриппа H10N3 из Китая

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Директор Федерального исследовательского центра вирусологии и микробиологии Денис Колбасов в беседе с Москвой 24 оценил вероятность пандемии птичьего гриппа H10N3.

Ранее первый в мире случай заражения человека птичьим гриппом H10N3 был выявлен на востоке Китая в провинции Цзянсу. Об этом говорится в сообщении, опубликованном Госкомитетом по вопросам гигиены и здравоохранения КНР.

По его данным, вирус произошел от птиц, поскольку по итогам анализа генома выяснилось, что он не обладает эффективной способностью заражать людей. Вирус характеризуется низкой патогенностью и обычно распространяется среди птиц.

По мнению Колбасова, волноваться о следующей пандемии, вызванной новым штаммом птичьего гриппа из Китая, пока не стоит.

"С учетом той информации, которая сейчас имеется, какого-либо тяжелого заболевания у инфицированного не установлено. Теоретически все возможно, но, конечно, разовая передача от животных к человеку куда более вероятна, чем дальнейшая передача от человека к человеку", – сказал эксперт.





Денис Колбасов директор Федерального исследовательского центра вирусологии и микробиологии Если вирус передается от одного вида к другому, в том числе от птицы к человеку, зачастую тот, кто заразился, является тупиком этого процесса, что не приводит к дальнейшему распространению.

Поскольку речь идет о ситуации в Китае, путем заноса этого штамма птичьего гриппа в Россию может стать дикая перелетная птица, предположил специалист. "Думаю, у нас очень ограниченное количество людей контактируют именно с дикими перелетными птицами, которые мигрируют на такие расстояния, поэтому жителям крупных мегаполисов вообще вряд ли что-то угрожает", – считает Колбасов.

В свою очередь, доктор медицинских наук, врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов в интервью Москве 24 отметил, что риск заразиться птичьим гриппом есть в основном у работников птицеферм.

Жемчугов напомнил, что на юге России ранее уже были зафиксированы случаи заражения сотрудников птицефабрики новым типом вируса птичьего гриппа A (H5N8). "Он довольно опасный, но все равно ближе к обычному гриппу", – отметил врач-иммунолог.





Владислав Жемчугов доктор медицинских наук, врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Как правило, заражаются рабочие птичников и огромных птицеферм, где может быть очень высокая концентрация вируса. Он очень опасен для птиц. Для людей – пока нет, пока не передается от человека к человеку.

По мнению Жемчугова, необходимо следить за развитием ситуации с зараженным в Китае и оценивать вероятность распространения птичьего гриппа от человека к человеку. “Если увидим, что он может передаваться от человека к человеку, это будет опасно, тем более воздушно-капельным путем. Надо наблюдать за людьми”, – считает эксперт.

При этом врач-иммунолог подчеркнул, что волноваться пока не стоит и ситуация находится под контролем Роспотребнадзора. Если птичий грипп обнаружен у людей, значит, уже готовы тест-системы на выявление вируса и пациента смогут оперативно лечить, добавил Жемчугов.