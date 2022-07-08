Эксперт рассказал, когда в РФ могут снова ввести антиковидные ограничения

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Коронавирусные ограничения в России могут ввести в случае роста числа госпитализаций. Об этом Москве 24 рассказал иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков.

Ранее в Роспотребнадзоре заявили, что, несмотря на фиксируемый в мире подъем заболеваемости COVID-19, в РФ сегодня нет надобности вводить какие-либо ограничения. Главной профилактической мерой остается вакцинация от инфекции. Однако в ведомстве допустили, что ситуация в России может поменяться.

Крючков не исключил, что в стране все-таки придется ввести коронавирусные ограничения. Причем, по прогнозам эксперта, это может произойти уже осенью. Специалист предположил, что ограничительные меры будут вводиться постепенно.

"Это может быть, если действительно произойдет мощный всплеск заболеваемости или волна госпитализаций. Скорее даже не из-за заболеваемости, а из-за госпитализаций и ранних признаков взлета смертности", – объясняет иммунолог.





Николай Крючков иммунолог, кандидат медицинских наук Все зависит от эпидемиологической ситуации. Когда это будет? Думаю, что не летом, возможно, где-то со второй половины сентября об этом надо задуматься.

Ранее академик РАН, заместитель президента Российской академии образования, профессор, доктор медицинских наук Геннадий Онищенко рассказал, что о завершении пандемии коронавируса рассуждать преждевременно. Свою позицию он пояснил ростом заболеваемости COVID-19, которая сейчас наблюдается в мире.

