Иммунолог назвал появление в РФ "Кентавра" признаком окончания пандемии

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Появление в России нового подвида "Омикрон"-штамма ВА.2.75 "Кентавр" является признаком окончания пандемии COVID-19, считает врач-иммунолог Владислав Жемчугов.
Специалист добавил, что, по его мнению, "Кентавр" принципиально не отличается от вариантов "Омикрона" ВА.4 и ВА.5.
"Текущий всплеск "Омикрона" - это "хвост" пандемии, окончание эпидемии коронавируса. Никаких ограничений и масочно-перчаточных мер возобновлять не нужно", – приводит слова эксперта ТАСС.
При этом людям, у которые имеются тяжелые заболевания, специалист посоветовал носить маски в общественных местах. Такую же рекомендацию он дал тем, кто принимает иммуносупрессивную терапию и лицам старше 80–90 лет.
19 июля стало известно, что вариант штамма "Омикрон" – "Кентавр" – выявили у 5 россиян. Забор материала с таким видом коронавируса датируется июнем и был произведен в Москве. Болезнь у зараженных протекает в легкой форме, никому из них не потребовалась госпитализация.
Ранее главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн рассказал, что чаще всего от последствий коронавирусной инфекции умирают пациенты с хроническими заболеваниями, люди среднего возраста и пенсионеры.
Специалист напомнил, что для защиты от COVID-19 нужно соблюдать дистанцию, часто мыть руки и избегать мест большого скопления людей. По мнению эксперта, в России новая волна коронавируса может произойти в конце июля. Вирусолог подчеркнул, что предстоящий рост заболеваемости не является чем-то неожиданным.
В столице обнаружили подвид "Кентавр" "Омикрон"-штамма коронавируса
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