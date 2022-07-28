Новый штамм "Омикрона" – "Кентавр" – обнаружен у семи россиян. В четверг, 28 июля, в столице выявили максимальное число заражений с февраля.

ВОЗ может объявить об окончании пандемии коронавируса через несколько месяцев. Об этом заявил главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Анатолий Альштейн. Пока же в России и Москве растет количество новых случаев заболевания.

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