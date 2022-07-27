Москвичам рассказали о погоде в грядущие выходные

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Кратковременные дожди и до 24 градусов тепла ожидают жителей Москвы в выходные дни, 30 и 31 июля, рассказала главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

"Температура воздуха будет пониже, чем то, что мы наблюдаем сейчас. Преобладающая температура в Москве в ночные и утренние часы 13–15, по области возможно понижение до 10 градусов. Дневная температура в Москве 22–24, по области – 20–25", – сообщила она РИА Новости.

По словам синоптика, в выходные дни температурный фон будет ниже климатической нормы на 1,5–2 градуса.

Позднякова добавила, что в четверг, 28 июля, столичный регион будет пересекать холодный атмосферный фронт. "Завтра наиболее неблагоприятная погода, в пятницу она будет улучшаться", – добавила она.

Метеоролог также отметила, что купальный сезон в столице можно продолжать, так как вода в водоемах достаточно прогрелась.

Ранее руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов исключил возможность прихода в Россию аномальной жары, накрывшей страны Западной Европы.

В последние дни в ряде европейских стран фиксируются аномально высокие температурные показатели. В частности, на прошлой неделе температура воздуха в Великобритании превысила отметку в 40 градусов. Кроме того, зной накрыл Францию, Германию, Италию, Франции, Испанию, Португалию и Грецию.

