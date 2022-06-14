Профицит бюджета РФ превысил 1,49 трлн рублей за 5 месяцев 2022 года – Минфин

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Профицит федерального бюджета России за пять месяцев 2022 года превысил 1,49 триллиона рублей. Предварительные данные предоставили в Минфине.

В ведомстве привели статистику, согласно которой доходы бюджета превысили 12 триллионов рублей и составили 48,1% к общему объему доходов бюджета, который утвержден законом "О федеральном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов".

В то же время объем расходов оценивается в 10,5 триллиона рублей, или 44,5% к общему объему расходов.

Ранее вице-премьер России Алексей Оверчук заявил о росте экономики страны в условиях санкций. За последние четыре месяца он составил примерно 1,7%. При этом в мае инфляция почти остановилась.

Он также обратил внимание на то, что у государства есть трудности из-за разрыва прежних экономических цепочек, однако в настоящее время продолжается работа по формированию новых.

