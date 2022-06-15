Захарова заявила, что Запад проигнорировал обстрел ВСУ роддома в Донецке

Официальный представитель МИД России Мария Захарова выступила на экономическом форуме в Санкт-Петербурге. Она заявила, что Запад проигнорировал обстрел ВСУ роддома в Донецке.

По ее словам, украинские военные постоянно наносят удары по мирному населению и делают это намеренно. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

