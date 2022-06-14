Минобороны РФ показало, как работают военные топографы

Минобороны России показало работу военных топографов. После каждого марша они создают точные карты местности. Топографы делают необходимые замеры и через несколько минут готова новая карта.

На этом раз данные о местоположении передали бригадам оперативно-тактического комплекса "Искандер". После этого ракеты полетели к заданной цели.

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