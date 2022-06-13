Минобороны РФ опубликовало кадры боевой работы РСЗО "Смерч"

Минобороны РФ опубликовало кадры боевой работы расчетов реактивных систем залпового огня "Смерч". По данным разведки, подразделения ВСУ сосредоточили боеприпасы, технику и вооружение для снабжения группировки своих войск. После подтверждения разведданных, расчеты "Смерча" дали несколько залпов по целям.

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