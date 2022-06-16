В МИД сообщили, что РФ не планирует выходить из ВТО

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Балаев

Россия не собирается выходить из ВТО, а легально исключить страну из организации невозможно. Об этом заявил замглавы МИД РФ Александр Панкин на ПМЭФ.

Он пояснил, что Россия осознанно вступила в ВТО на основе выгод, на которые рассчитывала и получала.

"Хлопать дверью мы не собираемся", – сказал он.

Ранее министр финансов РФ Антон Силуанов заявил о необходимости соблюдения основного принципа бюджетного правила – жить по средствам. Он отметил, что правила нужны как бизнесу для понимания проводимой в стране бюджетной политики, так и государству для формирования бюджета и понимания горизонта.

