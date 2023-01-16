Фото: РИА Новости/Ирина Калашникова

В посольстве РФ высказались о ситуации с русским кладбищем во Франции, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу дипмисии.

"Посольство РФ во Франции считает категорически неприемлемой ситуацию с отказом города Сен-Женевьев-де-Буа принимать оплату от России за места на кладбище, где похоронены известные деятели отечественной культуры", – отметили в пресс-службе дипмисии.

Там уточнили, что пока власти города Сент-Женевьев-де-Буа не планируют сносить могилы.

Ранее сообщалось, что в 2023 году Сент-Женевьев-де-Буа отказался принять от России оплату мест на кладбище, на котором покоятся люди без родственников. В связи с этим комитет по уходу за русскими православными захоронениями ищет альтернативные источники финансирования.

На кладбище в Сент-Женевьев-де-Буа из известных личностей покоятся лауреат Нобелевской премии по литературе Иван Бунин, княгиня Вера Оболенская, поэтесса Зинаида Гиппиус и артисты балета Рудольф Нуриев и Серж Лифарь.

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