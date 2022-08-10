В Вене решили превратить кладбище в огород

В Вене решили применить рационализаторский подход к земельным ресурсам и превратить кладбище в огород. Управляющий заброшенным погостом отыскал в себе эффективного менеджера.

Два десятка из почти девяти тысяч могил он сдал в аренду под "ароматный крафтовый продукт". На могильных "грядках" теперь пустили корни помидоры, кабачки и перец чили. Цена в кладбищенском садоводстве рыночная: чем ближе ко входу в усыпальницу, тем дешевле – до 75 евро в год. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.