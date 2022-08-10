В Барселоне теперь под запретом ботейон, то есть прилюдное распитие алкоголя

В Барселоне теперь под запретом ботейон, а по-русски – прилюдное распитие алкоголя. Дело в том, что в каталонской столице собираются десятки, сотни, а иногда и тысячи молодых людей, чтобы кутить ночи напролет. Это стало серьезной проблемой для города.

Теперь нарушителям общественного спокойствия грозит штраф до 600 евро. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.