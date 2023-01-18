15:56Политика
Финляндия временно закроет отделение генконсульства в Мурманске
Фото: picture alliance/SvenSimon/ТАСС/Frank Hoermann
Финляндия временно закроет отделение генконсульства в Мурманске в связи со значительным сокращением основных задач представительства, сообщает МИД страны.
Мурманское представительство действует при генконсульстве в Санкт-Петербурге. Его временное закрытие означает, что его деятельность приостановят до дальнейшего уведомления. При необходимости офис могут открыть позже.
Решение МИД касается только представительства Финляндии в Мурманске. Все остальные отделения в России продолжат работать.
Отмечается, что визовый центр VFS Global в Мурманске все еще обслуживает клиентов, заявления на получение шенгенских виз в Финляндию могут подаваться, как и прежде. По другим вопросам клиенты могут обращаться в генконсульство в Санкт-Петербурге.
Ранее министерство иностранных дел Финляндии сообщило, что попросило российский МИД гарантировать безопасность финского диппредставительства в Москве.
Около полудня 20 декабря неизвестные в масках перебросили с улицы на территорию диппредставительства несколько кувалд.
В посольстве Финляндии сообщили, что рассматривают меры после инцидента. Также в диппредставительстве подтвердили, что в результате действий неизвестных никто не пострадал, не был нанесен и материальный ущерб.
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