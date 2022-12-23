Финляндия попросила РФ гарантировать безопасность посольства в Москве

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Министерство иностранных дел Финляндии сообщило, что попросило российский МИД гарантировать безопасность финского диппредставительства в Москве, передает агентство Рейтер.

"Попросили министерство иностранных дел России гарантировать безопасность финского посольства в Москве и его сотрудников после инцидента, который произошел во вторник", – заявили в МИД Финляндии.

Ситуация, на которую ссылаются в посольстве, произошла около полудня 20 декабря. Неизвестные в масках перебросили с улицы на территорию диппредставительства несколько кувалд.

В посольстве Финляндии сообщили, что рассматривают меры после инцидента. Также в диппредставительстве подтвердили, что в результате действий неизвестных никто не пострадал, не был нанесен и материальный ущерб.

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