Финляндия рассмотрит меры после забрасывания посольства в Москве кувалдами

Фото: телеграм-канал ''Говорит Москва''

Финляндия рассматривает меры после инцидента с забрасыванием посольства в Москве кувалдами. Об этом пишет РБК.

"В данный момент министерство иностранных дел Финляндии рассматривает меры в связи с хулиганскими действиями", – сообщили в посольстве.

Ранее посольство Финляндии в Москве сообщило, что неизвестные бросили на территорию диппредставительства кувалды. По информации ведомства, никто не пострадал в результате данного инцидента. Материального ущерба также не последовало.

Видео инцидента ранее распространилось в социальных сетях. На кадрах неизвестные в масках забрасывают территорию финского посольства кувалдами.

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