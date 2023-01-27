В Казахстане вступили в силу изменения сроков пребывания иммигрантов в стране

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С 27 января в Казахстане вступили в силу обновленные правила въезда для иностранцев в страну. Новые изменения отменили так называемый "визаран", благодаря которому можно было "обнулить" срок пребывания в стране за счет кратковременного выезда из нее.

Теперь иммигранты без визы смогут пребывать в республике не более 30 дней со дня пересечения границы, суммарно – 90 дней в течение каждого периода в 180 календарных дней.

Для граждан государств – членов ЕАЭС немного другие условия: они смогут находиться в Казахстане до 90 календарных дней со дня пересечения границы, суммарно – также 90 календарных дней в течение каждого периода в 180 календарных дней.

Постановление об обновленных правилах въезда иностранцев в Казахстан было размещено в информационно-правовой системе нормативных правовых актов республики 17 января. Ранее для иммигрантов без визы и граждан ЕАЭС не было ограничения в 180 дней со дня пересечения границы Казахстана. Таким образом, они могли выехать за пределы республики и снова въехать в нее, чтобы счет дней начался заново.

Ранее сообщалось, что посольство Швеции в России объявило о возобновлении приема заявлений на визы. Соответствующее заявление можно подать в визовых центрах VFS Global.

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