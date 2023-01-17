Казахстан изменил сроки пребывания иммигрантов в республике

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Казахстан изменил правила въезда, пребывания и выезда иммигрантов. Постановление правительства размещено в информационно-правовой системе нормативных правовых актов республики и начнет действовать с 27 января.

В частности, иммигранты без визы смогут находиться в Казахстане до 30 дней со дня пересечения границы, суммарно – 90 дней в течение каждого периода в 180 календарных дней.

Граждане государств – членов Евразийского экономического союза смогут находиться на территории страны до 90 календарных дней со дня пересечения границы, суммарно – 90 календарных дней в течение каждого периода в 180 календарных дней.

Ранее замминистра иностранных дел РФ Евгений Иванов заявил, что Евросоюз почти прекратил выдачу многократных виз для россиян. Кроме того, некоторые государства выдвигают для получения виз заведомо невыполнимые условия.

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