21:19Туризм
Посольство Швеции в РФ возобновило прием заявлений на визы
Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов
Посольство Швеции в России объявило о возобновлении приема заявлений на визы. Об этом оно написало в Facebook (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ организацией).
"Мы рады сообщить, что прием заявлений на визу в Швецию возобновлен. Заявление можно подать в визовых центрах VFS Global", – отмечается в публикации.
Ранее эксперты Ассоциации туроператоров России рассказали о негативных последствиях ужесточения правил въезда в Евросоюз в части оформления и получения шенгенских виз.
Согласно данным специалистов, четкой закономерности в процедуре выдачи виз в Европу в настоящее время не существует, это "сродни лотерее". Туроператоры добавили, что наибольшую лояльность к россиянам проявляют Франция и Италия. Однократные визы легче получить в Австрии, Венгрии.
Самые жесткие требования на данный момент предъявляют Германия, Словения и Мальта.
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