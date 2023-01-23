Назарбаева выписали из больницы после операции на сердце – СМИ

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева выписали из больницы после успешной операции на сердце. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на источник в медицинских кругах Астаны.

О перенесенной Назарбаевым операции ранее сообщил его пресс-секретарь Айдос Укибай. Процедура прошла в Национальном научном кардиохирургическом центре в Казахстане. По словам Укибая, операция прошла успешно, угрозы жизни Назарбаеву нет.

"Пациента выписали", – сообщил источник агентства.

Директор по хирургии кардиоцентра Юрий Пя уточнил, что проведенная операция была планового характера. Он объяснил, что Назарбаеву провели лечебно-диагностическую процедуру. По его словам, операция длилась 2,5 часа.

В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что Владимир Путин желает скорейшего выздоровления Назарбаеву.

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