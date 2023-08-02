Антироссийская пропаганда начала утомлять людей на Западе – Песков

Фото: ТАСС/Артем Геодакян

Антироссийская пропаганда начала утомлять людей на Западе. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.

"Однобокая подача информации, которая исполнена русофобством, исполнена ненавистью к нашей стране, она постепенно начинает утомлять аудиторию даже у них в (западных. – Прим. ред.) странах", – сказал он во время открытого диалога "Элементы социальной инженерии" с участниками форума "Территория смыслов".

Политик объяснил, что однобокая информация приводит к напряжению и скуке аудитории. Он добавил, что западные СМИ сейчас пребывают в состоянии военной цензуры. По его информации, они получают методички от спецслужб.

По его мнению, самые влиятельные мировые СМИ – это англо-саксонские, американские, британские. В них работают талантливые, умные, профессиональные журналисты, считает Песков.

Однако из-за цензуры уважаемые западные СМИ, газеты, печатные издания, телеканалы, интернет-ресурсы получают "указиловки" и "сливы" информации, которые часто оказываются профессионально подготовленными фейками, объяснил пресс-секретарь лидера РФ.

Также Песков подчеркнул, что хоть российские средства массовой информации на Западе "вырубили" из информационного поля, не нужно останавливаться, стоит конкурировать.

"Наш <…> робкий такой голос в международной пропаганде с хорошей стороны этого слова все равно слышен, он все равно востребован", – заверил политик.

Ранее политолог Антон Орлов заявил, что Америка продолжает тратить деньги на антироссийские настроения в Восточной Европе, чтобы сохранить у власти лидеров этих стран, ведь они лояльны США. При этом граждане стран Прибалтики, Молдавии, Польши устали от беженцев, инфляции и военных действий, уточнил он.

Также Песков отмечал в марте, что на Украине все еще остаются люди, способные размышлять трезво, несмотря на антироссийскую пропаганду. Однако он признал, что говорить о приближении конца конфликта пока рано.

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