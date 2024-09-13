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13 сентября, 12:44

Политика

Песков заявил, что речи о разрыве дипотношений с Великобританией не идет

Фото: ТАСС/Сергей Булкин

Речи о разрыве дипломатических отношений с Великобританией не идет. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Об этом не ведется речи", – сказал он, комментируя сообщение ФСБ о разведывательной деятельности сотрудников британского посольства.

13 сентября стало известно, что в действиях шести сотрудников посольства Великобритании в Москве выявили признаки разведывательно-подрывной работы. Их лишили аккредитации.

ФСБ будет добиваться досрочного прекращения командировок в Россию британских дипломатов, в чьей деятельности будут выявляться признаки подрывной работы против РФ. В ведомстве также добавили, что были получены документы, подтверждающие координацию Лондоном международной военно-политической обстановки.

В свою очередь, в российском МИД сообщили, что разделяют оценки ФСБ деятельности британских дипломатов. Официальный представитель дипведомства Мария Захарова отметила, что посольство вышло за пределы венских конвенций.

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