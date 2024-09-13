13 сентября, 12:44Политика
Песков заявил, что речи о разрыве дипотношений с Великобританией не идет
Фото: ТАСС/Сергей Булкин
Речи о разрыве дипломатических отношений с Великобританией не идет. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Об этом не ведется речи", – сказал он, комментируя сообщение ФСБ о разведывательной деятельности сотрудников британского посольства.
13 сентября стало известно, что в действиях шести сотрудников посольства Великобритании в Москве выявили признаки разведывательно-подрывной работы. Их лишили аккредитации.
ФСБ будет добиваться досрочного прекращения командировок в Россию британских дипломатов, в чьей деятельности будут выявляться признаки подрывной работы против РФ. В ведомстве также добавили, что были получены документы, подтверждающие координацию Лондоном международной военно-политической обстановки.
В свою очередь, в российском МИД сообщили, что разделяют оценки ФСБ деятельности британских дипломатов. Официальный представитель дипведомства Мария Захарова отметила, что посольство вышло за пределы венских конвенций.