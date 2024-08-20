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Заявления главы Минобороны Великобритании Джона Хили по поводу атаки Вооруженных сил Украины на Курскую область аморальны и оторваны от реальности, заявили в посольстве РФ в Соединенном Королевстве.

В диппредставительстве осудили заявления Хили, подчеркнув, что он неуклюже попытался оправдать действия киевского режима соображениями украинской самообороны и британской безопасности.

В посольстве РФ также назвали лицемерием сетования Хили на рост нестабильности в мире, поскольку именно Британия и его Лейбористская партия приложили усилия, чтобы ситуация в ряде регионов мира достигла точки кипения.

"Это в полной мере относится и к украинскому кризису – как с точки зрения активного участия Лондона в его разжигании, так и в последующем срыве мирных переговоров", – цитирует посольство ТАСС.

Такими действиями нынешние британские власти потворствуют проводимой киевским режимом линии на эскалацию, резко увеличивающую масштаб рисков, добавили дипломаты. Они также подчеркнули, что подобные заявления аморальны и "по отношению к жертвам нацизма", поскольку неприкрытое использование символики СС украинскими бойцами говорит само за себя.

В диппредставительстве РФ считают, что Лондон сам же демонстрирует свою причастность к планированию нападения на Курскую область. При этом заявления Хили о мнимых целях украинского вторжения в Россию и якобы достигнутых результатах оторваны от реальности.

"Темпы освобождения Донбасса российской армией демонстрируют, что авантюра Киева не повлияла на ход СВО. А кадры с уничтоженной и захваченной в Курской области западной техникой наглядно показывают, чем оборачивается ситуация для ВСУ на земле на контрасте с победоносными реляциями украинских политиков и самопровозглашенных британских экспертов", – заключили в посольстве.

Ранее Великобритания не исключила возможность нанесения Украиной ударов по России оружием, которое было поставлено Киеву. Британский министр обороны Джон Хили сообщил, что его страна предоставляет оружие Украине для защиты ее суверенной страны. По его словам, удары могут наноситься по российским территориям только в параметрах и границах международного гуманитарного права.

До этого глава второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук заявил, что власти Соединенных Штатов Америки разрешили украинскому лидеру Владимиру Зеленскому наносить новые удары по территории РФ. По его словам, Вашингтон рассчитывает на стратегическое поражение Российской Федерации и надеется "отсидеться в безопасности за океаном".