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Посла РФ вызвали в МИД ФРГ и предъявили ноту протеста в связи с лишением аккредитации двух сотрудников представительства медиагруппы ARD. Об этом сообщается на сайте консульства.

В ведомстве подчеркнули, что претензии немецкой стороны были отвергнуты как безосновательные. Причем действия Москвы направлены как ответ на недружественные действия властей Германии, запретивших пребывание и осуществление журналистской деятельности на территории страны двух корреспондентов Первого канала.

"Проблему создали не мы. Москва действует строго на основе принципа взаимности, корпункт ARD в российской столице не закрыт", – отметили в посольстве.

Помимо этого, в представительстве напомнили, что уже неоднократно обращались к немецкому посольству в Москве и внешнеполитическому ведомству ФРГ с целью получить ответ на отказы журналистам РФ в продлении вида на жительство под надуманными предлогами. В своих обращениях консульство подчеркивало, что рассматривает это как препятствование профессиональной деятельности журналистов, прямое нарушение свободы слова и СМИ.

Российское ведомство также просило разобраться в ситуации, добавляя, что не заинтересовано в разжигании конфликта. Однако теперь дальнейшие ограничения деятельности журналистов из России в ФРГ будут рассматриваться как эскалация и не останутся без ответа, заключили в посольстве.

Накануне Германия решила закрыть немецкое бюро Первого канала. В связи с этим журналисты Иван Благой и Дмитрий Волков должны покинуть территорию ФРГ в первой половине декабря.

В ответ на это официальный представитель российского МИД Мария Захарова объявила о высылке двух журналистов медиагруппы ARD. В то же время Россия готова рассмотреть возможность аккредитации новых сотрудников медиагруппы после возобновления деятельности корпункта в Берлине, подчеркнула она.

Однако позже официальный представитель МИД Германии Кристиан Вагнер сообщил, что немецкие власти не принимали мер по закрытию корпункта Первого канала в Берлине и аккредитованные российские журналисты могут продолжать работу. Он уточнил, что ситуация с бюро может быть связана с законными положениями по нахождению в стране.