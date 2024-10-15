РФ приняла меры для сохранения консульского приема в Норвегии после сокращения дипсостава

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Посольство РФ в Норвегии принимает меры для сохранения консульского приема после сокращения дипсовета по требованию властей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на дипмиссию.

В российском посольстве подчеркнули, что там постараются свести к минимуму трудности, которые возникнут из-за сокращения дипломатического состава. При этом отмечается, что дипмиссии удалось сохранить большое число дипломатов, чем изначально требовали власти Норвегии.

Посольство России в Норвегии сообщило о сокращении дипломатического состава по требованию норвежской стороны 15 октября. Там уточнили, что норвежцы заявили о необходимости сократить к 17 октября 2024 года дипломатический состав российского посольства, из-за чего в составе консульского отдела останутся всего два дипломата.