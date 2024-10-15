Посольство России сократило число дипломатов в Норвегии

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Посольство России в Норвегии сообщило о сокращении дипломатического состава по требованию норвежской стороны. Об этом дипломаты написали в Facebook (принадлежит корпорации Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России).

"В связи с требованием норвежской стороны сократить к 17 октября 2024 года дипломатический состав посольства в составе консульского отдела останутся всего два дипломата", – указано в сообщении.

Генконсульства России на Шпицбергене и в Киркенесе ранее закрыли прием по техническим причинам.

Ранее МИД Британии вызвал российского посла в стране Андрея Келина после того, как Москва выслала группу британских дипломатов. Министерство считает, что подобные действия со стороны российских властей являются частью "публичной кампании агрессии" против Великобритании.

До этого ФСБ России собрала доказательства разведывательно-подрывной деятельности 6 сотрудников посольства Британии в Москве, из-за чего они были лишены дипломатической аккредитации.

В министерстве иностранных дел Великобритании сочли "беспочвенной" высылку британских дипломатов из России.