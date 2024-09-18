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МИД Британии вызвал посла РФ в Лондоне Андрея Келина после того, как Москва высылала группу британских дипломатов. Об этом сказано на сайте ведомства.

Министерство считает, что подобные действия со стороны российских властей являются частью "публичной кампании агрессии" против Великобритании. Кроме того, ведомство указало на нарушение Москвой обязательств, предусмотренных в рамках Венской конвенции о дипломатических сношениях.

Ранее ФСБ собрала доказательства разведывательно-подрывной деятельности 6 сотрудников посольства Британии в Москве, из-за чего они были лишены дипломатической аккредитации.

Комментируя подобные действия, МИД Британии назвал "беспочвенной" высылку британских дипломатов из России.

