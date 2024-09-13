Захарова заявила, что Россия будет жестко реагировать на недружественные действия Лондона

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Россия намерена жестко и выверенно реагировать на любые недружественные действия Лондона. Об этом говорится в заявлении официального представителя МИД России Марии Захаровой.

"В Москве не потерпят деятельности на территории России незаявленных сотрудников британских спецслужб. Наша бескомпромиссная линия в данном вопросе будет формулироваться в соответствии с интересами национальной безопасности. Намерены и впредь жестко и выверенно реагировать на любые недружественные действия Лондона. Призываем британскую сторону отказаться от контрпродуктивной и ущербной враждебной линии на российском направлении", – говорится в заявлении.

Также дипломат отметила, что МИД полностью разделяет представленное ФСБ заключение о деятельности некоторых британских дипломатов. По ее мнению, посольство Британии в Москве вышло далеко за рамки, очерченные Венскими конвенциями.

Ранее ФСБ получила доказательства разведывательно-подрывной деятельности шести сотрудников посольства Британии в Москве, из-за чего они были лишены дипломатической аккредитации. Ведомство подчеркнуло, что данное решение было принято на основании предоставленных ФСБ документов, а также в качестве ответных мер на многочисленные недружественные шаги со стороны Великобритании.

В свою очередь, МИД Британии назвал "беспочвенной" высылку британских дипломатов из России.