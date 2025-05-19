Мэр Бухареста Никушор Дан лидирует на выборах президента Румынии

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После подсчета 99,19% голосов мэр Бухареста Никушор Дан лидирует во втором туре выборов президента Румынии (53,98% голосов), у главы оппозиционной партии "Альянс за объединение румын" Джеордже Симиона – 46,02% голосов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные ЦИК страны.

Второй тур выборов президента Румынии состоялся в воскресенье, 18 мая. Первый тур прошел 4 мая, тогда больше всего голосов получили оппозиционер Джеордже Симион (41%) и действующий мэр Бухареста Никушор Дан (21%). Всего на пост президента претендовали 11 человек.

Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова назвала безумием и ложью утверждения о вмешательстве России в румынские выборы. Таким образом дипломат прокомментировала задержание журналиста RT Чея Боуза в Бухаресте сразу по прилете.