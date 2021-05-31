Россиянам рассказали, когда возобновятся прямые рейсы в Египет

18:45
Рейсы из России на курорты Египта при оптимальном сценарии могут стартовать в конце июня. Об этом говорят и египетские газеты и российская Ассоциация туроператоров.
Специалисты считают, что ситуация с коронавирусом в обеих странах сейчас соответствует критериям Роспотребнадзора. Что касается количества самолетов, то пока речь идет о 12 рейсах в неделю в Шарм-эш-Шейх и о неограниченном количестве перелетов в Хургаду.
Президенты двух государств договорились о возобновлении авиасообщения еще в конце апреля. Однако точные даты, когда же начнутся полеты, пока никто не называл.
Накануне в Египет отправилась группа российских экспертов. Они оценивают и безопасность полетов, и санитарные меры, которые сейчас приняты на курортах. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.
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