Россиянам рассказали, когда возобновятся прямые рейсы в Египет

Рейсы из России на курорты Египта при оптимальном сценарии могут стартовать в конце июня. Об этом говорят и египетские газеты и российская Ассоциация туроператоров.

Специалисты считают, что ситуация с коронавирусом в обеих странах сейчас соответствует критериям Роспотребнадзора. Что касается количества самолетов, то пока речь идет о 12 рейсах в неделю в Шарм-эш-Шейх и о неограниченном количестве перелетов в Хургаду.

Президенты двух государств договорились о возобновлении авиасообщения еще в конце апреля. Однако точные даты, когда же начнутся полеты, пока никто не называл.

Накануне в Египет отправилась группа российских экспертов. Они оценивают и безопасность полетов, и санитарные меры, которые сейчас приняты на курортах. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.