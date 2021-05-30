"Белавиа" отказалась выполнять рейсы в Крым

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"Белавиа" пока не планирует возобновлять рейсы в Крым, заявил генеральный директор белорусской авиакомпании Игорь Чергинец.

По его словам, для полетов должно быть "политическое признание Крыма как части России".

"Будет политическое признание – будем смотреть", – сказал он в эфире YouTube-канала "Соловьев LIVE".

Он также сообщил, что "Белавиа" летала в Крым с перерывами, когда полуостров являлся частью Украины. По его словам, это было связано с коммерческими вопросами.

Ранее "Белавиа" вынужденно отменила рейсы по 12 направлениям. В том числе в Польшу, Нидерланды, Италию, Германию, Бельгию, Австрию, Испанию и Россию. Полетов не будет с 27 мая по 30 октября 2021 в связи с наличием запретов на выполнение рейсов со стороны некоторых стран.

Поводом стал стал инцидент с самолетом Ryanair, летевшим из Афин в Вильнюс. Он совершил экстренную посадку в аэропорту Минска после сообщения о взрывном устройстве на борту. После приземления лайнера были задержаны два пассажира – основатель белорусского оппозиционного телеграм-канала Nexta Роман Протасевич и россиянка Софья Сапега.