Россияне, которые застряли в аэропорту Стамбула, вернулись в Москву

Российские туристы, которые застряли в аэропорту Стамбула, вернулись домой. За ними отправили специальный борт Nordwind и он уже приземлился в Домодедово.

Накануне 300 человек, 50 из которых дети, не смогли вылететь из Турции. Появилась информация, что проблема возникла из-за запрета на посадку самолета авиакомпании Pegasus в Домодедово.

В итоге люди провели в аэропорту Стамбула почти сутки. Днем пассажирам раздали воду и покормили.

"Получение разрешения на выполнение полетов – вопрос взаимодействия авиакомпании и авиационных властей. Аэропорт не принимает участия в этом процессе. Домодедово обслуживает рейсы в штатном режиме", – прокомментировали ситуацию в пресс-службе авиагавани.

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