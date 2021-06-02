Завершается проектирование центрального участка Троицкой линии метро

Фото: комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы

Специалисты завершают работы по проектированию центрального участка будущей Троицкой линии столичного метрополитена от станции "Улица Новаторов" до станции "Севастопольский проспект", сообщил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

"Уже разработаны все конструктивные и технологические решения с учетом обеспечения безопасности близлежащих зданий и зеленых массивов", – приводит слова Бочкарева пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

Он отметил, что трасса будущего участка проходит под сложившейся застройкой ряда районов юга и юго-запада столицы, поэтому уже на этом этапе предприняты все меры, которые позволят не нарушать безопасность и комфорт жителей Москвы.

Глава Стройкомплекса добавил, что также уменьшены до минимума число и размеры стройплощадок для сохранности природных комплексов и вековых деревьев.

Ранее Бочкарев рассказал, что первый участок новой линии будет иметь пять станций, среди которых "Улица Новаторов", "Улица Генерала Тюленева", "Славянский мир", "Университет дружбы народов" и "Мамыри". Он также добавил, что на строящихся станциях специалисты ведут монолитные работы.

Троицкая линия метро протянется от МЦК до городского округа Троицк, ее длина составит почти 40 километров. По предварительным оценкам, ежедневно ветку будут использовать порядка 100 тысяч человек.