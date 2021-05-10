Первый участок Троицкой линии столичного метро готов на 35%

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Строительство пяти станций первого участка Троицкой линии столичного метрополитена продолжается. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

По словам заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрея Бочкарева, первый участок новой ветки будет иметь пять станций, среди которых "Улица Новаторов", "Улица Генерала Тюленева", "Славянский мир", "Университет дружбы народов" и "Мамыри".

"Общая строительная готовность участка составляет 35 процентов", – уточнил заммэра.

Он также добавил, что на строящихся станциях специалисты ведут монолитные работы. В настоящее время они занимаются отделкой служебных помещений. Уточняется, что станция "Университет дружбы народов" уже готова на 50%.

Ранее сообщалось, что в Москве с 2011 года было построено и введено в эксплуатацию почти 124 километра новых линий метро.