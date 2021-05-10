Первый участок Троицкой линии столичного метро готов на 35%

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Строительство пяти станций первого участка Троицкой линии столичного метрополитена продолжается. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.
По словам заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрея Бочкарева, первый участок новой ветки будет иметь пять станций, среди которых "Улица Новаторов", "Улица Генерала Тюленева", "Славянский мир", "Университет дружбы народов" и "Мамыри".
"Общая строительная готовность участка составляет 35 процентов", – уточнил заммэра.
Он также добавил, что на строящихся станциях специалисты ведут монолитные работы. В настоящее время они занимаются отделкой служебных помещений. Уточняется, что станция "Университет дружбы народов" уже готова на 50%.
Ранее сообщалось, что в Москве с 2011 года было построено и введено в эксплуатацию почти 124 километра новых линий метро.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: