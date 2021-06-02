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Москва 24

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Транспорт

12:15

Lufthansa отменила рейсы в Москву, Петербург и обратно

транспорт видео Иван Базанов Мария Рыбакова

Lufthansa отменила рейсы в Москву, Петербург и обратно. Самолеты должны были вылететь из Франкфурта-на-Майне в среду. Рейсы сняли из-за отсутствия разрешения ведомств.

Также Lufthansa, как и другие европейские авиакомпании, приостановила полеты над воздушным пространством Белоруссии.

А накануне российский перевозчик S7 отменил два рейса в Берлин и обратно. В компании заявили, что им не удалось получить разрешение от властей Германии. Пассажирам пообещали полностью вернуть деньги. S7 летает в Берлин один раз в неделю. Билеты на другие даты пока есть в продаже. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

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