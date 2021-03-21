В Москве расширят зону платной парковки

С апреля некоторые парковки в Москве станут платными даже по выходным. Теперь почти весь центр будет платным без исключений даже в воскресенье. В первую очередь это коснется тех участков, где много людей именно в выходные дни.

При этом в некоторых зонах стоимость парковки уменьшится. Тарифы изменятся уже скоро. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.