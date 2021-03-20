С 20 марта закрыт участок между станциями "Беляево" и "Новые Черемушки" Калужско-Рижской линии метро

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Транспорт

14:05

Закрытые из-за строительства БКЛ станции метро могут открыть раньше 2 апреля

транспорт метро город

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Закрытые из-за строительства Большой кольцевой линии (БКЛ) станции Калужско-Рижской линии метро могут открыть раньше 2 апреля. Об этом сообщает Агентство "Москва".

Заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев заявил, что участок от "Новых Черемушек" до "Беляево" был закрыт из-за того, что работы проводятся в зоне действующей станции "Калужская".

"Для полного выхода из зоны влияния метрополитена необходимо демонтировать тоннелепроходческий щит. Мы постараемся сократить срок проводимых работ, сохранив качество и безопасность, как это уже не раз делали", – подчеркнул представитель мэрии.

Бочкарев напомнил, что после ввода Большой кольцевой линии Калужско-Рижское радиальное направление станет свободнее на 15-20%.

Участок Калужско-Рижской линии столичного метро от станции "Беляево" до станции "Новые Черемушки" закрыт с 20 марта по 2 апреля. На время проведения работ пассажиры могут воспользоваться компенсационными автобусами. По будням на улицы выводят 80 машин, в выходные – порядка 40.

Участок Калужско-Рижской линии метро закрыли по 2 апреля

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