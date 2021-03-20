Столичным рестораторам дали рекомендации перед открытием летних веранд

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В столице 1 апреля стартует сезон работы летних веранд и кафе, говорится на портале мэра и правительства Москвы.

По словам заместителя мэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова, каждый год в городе открывается свыше двух тысяч летних веранд и кафе.

Он отметил, что на сегодняшний день столичный общепит активно восстанавливается после смягчения ограничений, вызванных пандемией коронавируса, и демонстрирует рост.

"В конце января этот показатель был на уровне 74% от докризисного уровня 2020-го, в конце февраля – уже 81%, а суммарный оборот предприятий общественного питания за первые два месяца этого года составил почти 27 миллиардов рублей", – приводятся в материале слова Ефимова.

Как отмечается, все летние заведения общепита должны быть внесены в "Схему размещения сезонных (летних) кафе при стационарных предприятиях общественного питания" столицы. Для этого владельцам необходимо подать соответствующую заявку.

Уточняется, что внешний вид кафе должен соответствовать архитектурному облику столицы, а его материалы, цвет и конструкция – отвечать установленным требованиям.

При открытии летних веранд владельцам нельзя нарушать утвержденные документом границы. Помимо этого, необходимо учитывать определенное расстояние до входа в основное помещение, а также ближайшего подземного перехода, остановки транспорта и входа в метро.

Кроме того, площадь сезонного кафе не должна быть больше той, что занимает стационарное предприятие. С более подробной информацией относительно порядка работы летних веранд можно ознакомиться на mos.ru.

Как объяснила главный специалист "Метеобюро" Татьяна Позднякова, снег в Москве растает примерно во второй декаде апреля. При этом вероятно, что осадки окончательно растают в конце марта.

