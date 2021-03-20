Столичным рестораторам дали рекомендации перед открытием летних веранд

С 20 марта закрыт участок между станциями "Беляево" и "Новые Черемушки" Калужско-Рижской линии метро
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
В столице 1 апреля стартует сезон работы летних веранд и кафе, говорится на портале мэра и правительства Москвы.
По словам заместителя мэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова, каждый год в городе открывается свыше двух тысяч летних веранд и кафе.
Он отметил, что на сегодняшний день столичный общепит активно восстанавливается после смягчения ограничений, вызванных пандемией коронавируса, и демонстрирует рост.
"В конце января этот показатель был на уровне 74% от докризисного уровня 2020-го, в конце февраля – уже 81%, а суммарный оборот предприятий общественного питания за первые два месяца этого года составил почти 27 миллиардов рублей", – приводятся в материале слова Ефимова.
Как отмечается, все летние заведения общепита должны быть внесены в "Схему размещения сезонных (летних) кафе при стационарных предприятиях общественного питания" столицы. Для этого владельцам необходимо подать соответствующую заявку.
Уточняется, что внешний вид кафе должен соответствовать архитектурному облику столицы, а его материалы, цвет и конструкция – отвечать установленным требованиям.
При открытии летних веранд владельцам нельзя нарушать утвержденные документом границы. Помимо этого, необходимо учитывать определенное расстояние до входа в основное помещение, а также ближайшего подземного перехода, остановки транспорта и входа в метро.
Кроме того, площадь сезонного кафе не должна быть больше той, что занимает стационарное предприятие. С более подробной информацией относительно порядка работы летних веранд можно ознакомиться на mos.ru.
Как объяснила главный специалист "Метеобюро" Татьяна Позднякова, снег в Москве растает примерно во второй декаде апреля. При этом вероятно, что осадки окончательно растают в конце марта.
Летние веранды в Москве откроются 1 апреля
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