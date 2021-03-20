Синоптик спрогнозировал потепление в Москве на следующей неделе

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

На следующей неделе столицу ожидает потепление. Об этом сообщает РБК со ссылкой на ведущего специалиста центра погоды "Фобос" Михаила Леуса.

Он рассказал, что погода начнет улучшаться с 24 числа. Последняя неделя марта будет ясной, температура днем будет держаться плюс 6-11 градусов.

Леус также отметил, что количество снега начнет стремительно уменьшаться, однако по ночам все еще возможны заморозки до минус 3-8 градусов.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, когда в Москве растает снег. Он напомнил, что средняя дата таяния снега выпадает на первую декаду апреля – это и ждет столицу в этом году.