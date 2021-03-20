Россиянам рассказали, когда следует менять резину на автомобиле

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Жителям центральной части России не стоит менять на автомобиле зимнюю резину на летнюю до десятых чисел апреля. Об этом РИА Новости рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

По его словам, до этого времени будет сохраняться минусовая температура в ночные часы.

"Это не прогноз, это климатически так. Поэтому, какой смысл менять резину, если ночью отрицательные температуры", – пояснил Вильфанд.

Он уточнил, что устойчивый переход среднесуточной температуры через ноль градусов происходит в центре Европейской России 27-28 марта. Однако ночные температуры могут быть отрицательными еще долгое время.

Также синоптик не исключил снегопадов в столице в первой декаде апреля.

Ранее Вильфанд рассказал, что в Москве прогнозируется медленное и постепенное наступление весны. В понедельник, 22 марта, воздух в городе может прогреться до 4–5 градусов тепла. В среду потеплеет до 5–7 градусов, заявил синоптик.

Накануне ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец заявил, что погода в Москве возьмет курс на потепление после 23 марта. При этом в последние выходные марта воздух прогреется до 10 градусов тепла.

