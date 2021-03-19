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Москва 24

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Общество

04:36

Синоптик пообещал медленное наступление весны в Москве

общество погода

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В Москве прогнозируется медленное и постепенное наступление весны. Такое мнение озвучил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с ТАСС.

Метеоролог заявил, что в пятницу, 19 марта, жителей столицы ожидает небольшой снег. При этом в ночь на субботу температура воздуха в городе может опуститься до -9 градусов.

"Дневные температуры в субботу и воскресенье будут около нулевой отметки. С понедельника температуры будут повыше", – пообещал Вильфанд.

В понедельник, 22 марта, воздух в городе может прогреться до 4–5 градусов тепла. В среду потеплеет до 5–7 градусов, заявил синоптик.

"Весна такая вяловатая, пасмурная, но тем не менее потихоньку движется", – подытожил Вильфанд.

Накануне ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец заявил, что погода в Москве возьмет курс на потепление после 23 марта. При этом в последние выходные марта воздух прогреется до 10 градусов тепла.

Ранее москвичей предупредили об опасности из-за гололедицы. Желтый уровень погодной опасности будет действовать до 21:00 субботы, 20 марта.

Синоптик рассказал, когда в Москве установится теплая погода

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