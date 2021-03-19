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Москва 24

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Общество

14:12

Москвичей предупредили о порывистом ветре 21 и 22 марта

общество погода

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В столичном регионе 21 и 22 марта объявлен желтый уровень погодной опасности из-за порывистого ветра, сообщает Гидрометцентр России.

"Ветер, местами порывы до 17 метров в секунду. Период предупреждения – с 00:00 21 марта до 12:00 22 марта", – говорится в сообщении.

Также в столичном регионе до 11:00 21 марта действует повышенный уровень погодной опасности из-за гололедицы.

Накануне ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец заявил, что погода в Москве возьмет курс на потепление после 23 марта. При этом в последние выходные марта воздух прогреется до 10 градусов тепла.

По мнению научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда, весна в Москве в нынешнем году будет наступать медленно. Погоду специалист охарактеризовал как пасмурную, но отметил потенциальное потепление на предстоящей неделе.

Синоптик рассказал, когда в Москве установится теплая погода

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