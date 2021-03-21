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Общество

08:14

Москвичам рассказали о погоде в регионе 21 марта

общество погода

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Облачная погода и небольшой снегопад ожидаются в Москве и области в воскресенье, 21 марта. Об этом сообщает портал "Метеоновости".

"Предстоящим днем столичный регион будет находиться в зоне влияния атмосферного фронта. Ожидается облачная погода, небольшой снег", – предупредили метеорологи.

По оценкам синоптиков, температура воздуха в Москве составит от минус 1 до плюс 1 градуса. В Подмосковье можно также ожидать до 1 градуса тепла.

Ветер 21 марта ожидается в пределах 5-10 метров в секунду с порывами до 12-14 метров в секунду. Относительная влажность воздуха составит порядка 75%, а атмосферное давление фиксируется на отметке в 739 миллиметров ртутного столба.

Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус ранее заявил, что на предстоящей неделе Москву ожидает потепление. Примерно с 24 марта температура воздуха начнет расти и будет держаться в пределах 6-11 градусов тепла.

Солнечная погода установилась в Москве 20 марта

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