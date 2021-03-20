Участок Калужско-Рижской линии метро закрыли до 2 апреля

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Участок между станциями "Беляево" и "Новые Черемушки" Калужско-Рижской линии московского метрополитена закрылся для пассажиров до 2 апреля. Об этом информирует департамент транспорта столицы в Telegram.

Ограничения введены на участке из-за прокладки тоннеля Большой кольцевой линии (БКЛ) и строительства будущей станции "Воронцовская".

Для удобства пассажиров вдоль закрытых станций запущены бесплатные автобусы КМ. Также для поездок в центр можно воспользоваться другими линиями метро.

Для автомобилистов в районе закрытого участка в столичных районах Коньково, Черемушки и Обручевском с 18 марта также действует ряд ограничений. Они продлятся до 4 апреля.

Планируется, что станцию БКЛ "Воронцовская" введут в эксплуатацию уже в этом году. Она поможет разгрузить ближайшие станции метро.